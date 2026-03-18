Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты

Правительство России переходит к стратегическому перераспределению бюджетных средств в пользу наиболее перспективных отраслей, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на коллегии ведомства. Глава министерства подчеркнул, что государственная поддержка будет сфокусирована на тех направлениях, которые способны стать драйверами развития страны в будущем, передает корреспондент NEWS.ru.

Правительство приоритизирует бюджетные расходы, чтобы направить поддержку в те сектора и технологии, которые обеспечат рост экономики на долгосрочном горизонте, — пояснил министр.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин потребовал от Росимущества активизировать работу по наполнению казны за счет продажи госимущества в 2026-2027 годах. На расширенном заседании коллегии ведомства он отметил, что по итогам предыдущих периодов план по доходам был перевыполнен на 32%, назвав это показателем системной работы.

До этого сообщалось, что Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 15% после заседания 20 марта. Сразу несколько экспертов выразили мнение, что такое возможно с учетом текущей динамики инфляции и запаса жесткости денежной политики ЦБ.