Многие садоводы хотя бы раз в жизни да задавались вопросом: а нельзя ли сделать так, чтобы дача не только поглощала деньги, но и возвращала их? Оказывается, это вполне возможно. Садовый участок способен не только вернуть вам потраченные ранее на него деньги, как говорится, окупить себя, но и стать источником стабильного заработка, если подойти к делу с умом и знать, какие честные способы работают на ваше легитимное обогащение по-настоящему.

Как зарабатывать на даче круглый год

Эти варианты не зависят от сезона и могут приносить доход даже зимой.

Аренда участка или домика. Сдавайте дачу посуточно или на выходные через площадки по продаже товаров и услуг или агрегаторы для аренды жилья.

Плюс: стабильный доход, особенно в праздники. Минус: нужен порядок, ремонт и постоянный контакт с арендаторами. Хранение чужих вещей в гараже или сарае. Свободные метры в хозпостройках — это товар. Люди охотно платят за хранение шин, велосипедов, мебели.

Плюс: пассивный доход без усилий. Минус: ответственность за сохранность чужого имущества. Фотосессии на участке. Красивый сад, цветники, беседка — идеальная локация для фотографов. Аренда на 2-3 часа приносит от 1 500 до 5 000 рублей.

Плюс: участок не изнашивается, деньги быстрые. Минус: нужна ухоженная территория. Онлайн-консультации по садоводству. Если у вас есть опыт, его можно монетизировать: вебинары, марафоны, каналы и группы в соцсетях или мессенджерах.

Плюс: доход без привязки к месту. Минус: требует времени на продвижение.

Дача-кормилица: 9 легальных способов заработать на вашем садовом участке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сезонный заработок на садовом участке

Летом и осенью возможностей становится значительно больше.

Продажа урожая. Помидоры, огурцы, зелень, ягоды — все это востребовано на рынке и у соседей.

Плюс: продаете то, что вырастили сами. Минус: доход нестабилен, зависит от погоды и урожая. Продажа домашних заготовок. Варенье, соленья, компоты — спрос есть всегда.

Плюс: высокая маржа. Минус: требует регистрации как самозанятого для легальных продаж. Передержка растений. Соседи уезжают — цветы и рассаду нужно кому-то поливать и хранить.

Плюс: минимум усилий, если участок и так ухожен. Минус: ответственность за чужие растения. Продажа рассады и саженцев. Популярные сорта томатов, перцев, клубники расходятся быстро.

Плюс: высокий спрос весной. Минус: нужен посевной материал и место для выращивания. Мастер-классы на участке. Курсы по компостированию, обрезке, органическому земледелию — люди готовы платить за живой опыт.

Плюс: интересно и прибыльно. Минус: требует навыков преподавания.

Как даче «окупить» саму себя: легальные способы заработка на садовом участке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сделать заработок легальным

Налоговая инспекция интересуется систематическими доходами — и здесь важно не нарушить закон. Самый простой путь — оформить статус самозанятого: это бесплатно, занимает 10 минут через приложение «Мой налог», а ставка налога составляет всего 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими. Лимит дохода — 2,4 млн рублей в год. Для продажи урожая, выращенного на собственном участке площадью до 0,5 га, самозанятость не требуется — такие доходы освобождены от НДФЛ по статье 217 Налогового кодекса РФ при наличии справки от садового товарищества.

Окупаемость дачи — это не мечта, а вполне реальная цель. Начните с одного-двух направлений, которые вам ближе по духу и возможностям, оформите все по закону — и садовый участок из статьи расходов постепенно превратится в надежный источник дохода. Главное — не бояться начать.

Ранее мы рассказывали, почему важно застраховать свой домик.