Идеальный цветник — соседкам на зависть: выбираем яркие многолетники

Многолетние растения для сада — это разумная инвестиция в красоту участка: посадил раз, а они возвращаются каждую весну сами, без лишних затрат и усилий. Корни у них уходят глубоко в почву, укрепляют ее структуру, привлекают опылителей и полезных насекомых — польза двойная. Главное — правильно выбрать сорта с учетом климата и освещенности участка.
Плюсы и минусы таких растений
Прежде чем выбирать, стоит знать расклад:
Плюсы: экономия на ежегодных покупках, длительный период цветения (недели и месяцы), яркие насыщенные цвета, зимостойкость большинства сортов, простой уход — полив и удаление сорняков.
Минусы: часть сортов не цветет в первый год, некоторые требовательны к составу почвы и влаге, посадочный материал дороже, чем у однолетников.
5 популярных многолетников: когда сажать и как ухаживать
Вот проверенная пятерка, которая не подведет ни новичка, ни опытного дачника:
Флокс — высаживают в мае делением куста или черенками; место солнечное или полутень, полив умеренный; зимостойкость отличная, цветение продолжительное.
Лилейник — сажают весной или в начале осени делением корневища; неприхотлив, переносит засуху и переувлажнение, растет на одном месте много лет.
Пион травянистый — посадка в августе — сентябре; открытое солнечное место с хорошей циркуляцией воздуха, не терпит загущенности.
Рудбекия — высевают семенами в мае или высаживают рассаду; уход минимальный: полив и рыхление, раз в пять лет — пересадка.
Эхинацея — посев семенами в апреле — мае; место солнечное, почва плодородная; зацветает на второй год, но цветет более трех месяцев.
Многолетние растения для сада — это основа любого красивого цветника: один раз грамотно посаженные, они будут радовать вас и удивлять гостей не один сезон.
