Идеальный цветник — соседкам на зависть: выбираем яркие многолетники

Многолетние растения для сада — что выбрать для красивой клумбы

Многолетние растения для сада — это разумная инвестиция в красоту участка: посадил раз, а они возвращаются каждую весну сами, без лишних затрат и усилий. Корни у них уходят глубоко в почву, укрепляют ее структуру, привлекают опылителей и полезных насекомых — польза двойная. Главное — правильно выбрать сорта с учетом климата и освещенности участка.

Плюсы и минусы таких растений

Прежде чем выбирать, стоит знать расклад:

Плюсы: экономия на ежегодных покупках, длительный период цветения (недели и месяцы), яркие насыщенные цвета, зимостойкость большинства сортов, простой уход — полив и удаление сорняков.

Минусы: часть сортов не цветет в первый год, некоторые требовательны к составу почвы и влаге, посадочный материал дороже, чем у однолетников.

5 популярных многолетников: когда сажать и как ухаживать

Вот проверенная пятерка, которая не подведет ни новичка, ни опытного дачника:

Флокс — высаживают в мае делением куста или черенками; место солнечное или полутень, полив умеренный; зимостойкость отличная, цветение продолжительное. Лилейник — сажают весной или в начале осени делением корневища; неприхотлив, переносит засуху и переувлажнение, растет на одном месте много лет. Пион травянистый — посадка в августе — сентябре; открытое солнечное место с хорошей циркуляцией воздуха, не терпит загущенности. Рудбекия — высевают семенами в мае или высаживают рассаду; уход минимальный: полив и рыхление, раз в пять лет — пересадка. Эхинацея — посев семенами в апреле — мае; место солнечное, почва плодородная; зацветает на второй год, но цветет более трех месяцев.

Многолетние растения для сада — это основа любого красивого цветника: один раз грамотно посаженные, они будут радовать вас и удивлять гостей не один сезон.

