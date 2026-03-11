На Пасху делаю яйца в технике «драгоценные камни»: блестят, сияют и собирают все комплименты

На Пасху делаю яйца в технике «драгоценные камни»: блестят, сияют и собирают все комплименты. Секрет не в сложных красителях, а в простом кухонном трюке, который превращает обычные яйца в самоцветы.

Для начала сварите яйца вкрутую и обязательно обсушите их. Главное условие — они должны быть горячими, когда вы начнете их красить. Приготовьте два стакана с разными оттенками пищевых красителей (красный, синий, фиолетовый) и добавьте в каждый по столовой ложке уксуса.

Теперь самое интересное: опустите яйцо в стакан с одним цветом не полностью, а наполовину, и держите 2–3 минуты. Затем переверните и окуните другую сторону в краситель другого оттенка. Из-за того, что яйцо горячее, цвета начнут перетекать и смешиваться на границе, создавая причудливые разводы, как на настоящих минералах.

Когда яйца высохнут, нанесите на них ватным диском, смоченным в растительном масле, тонкий слой. Масло даст тот самый «драгоценный» блеск и глубину цвета. Яйца засверкают, как отполированные камни, и станут настоящим украшением пасхального стола, собирая восхищенные взгляды гостей.

