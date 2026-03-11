Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:00

На Пасху делаю яйца в технике «драгоценные камни»: блестят, сияют и собирают все комплименты

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Пасху делаю яйца в технике «драгоценные камни»: блестят, сияют и собирают все комплименты. Секрет не в сложных красителях, а в простом кухонном трюке, который превращает обычные яйца в самоцветы.

Для начала сварите яйца вкрутую и обязательно обсушите их. Главное условие — они должны быть горячими, когда вы начнете их красить. Приготовьте два стакана с разными оттенками пищевых красителей (красный, синий, фиолетовый) и добавьте в каждый по столовой ложке уксуса.

Теперь самое интересное: опустите яйцо в стакан с одним цветом не полностью, а наполовину, и держите 2–3 минуты. Затем переверните и окуните другую сторону в краситель другого оттенка. Из-за того, что яйцо горячее, цвета начнут перетекать и смешиваться на границе, создавая причудливые разводы, как на настоящих минералах.

Когда яйца высохнут, нанесите на них ватным диском, смоченным в растительном масле, тонкий слой. Масло даст тот самый «драгоценный» блеск и глубину цвета. Яйца засверкают, как отполированные камни, и станут настоящим украшением пасхального стола, собирая восхищенные взгляды гостей.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Необычная овсянка на завтрак, которую съедают до последней ложки: дети просят готовить ее снова
Общество
Необычная овсянка на завтрак, которую съедают до последней ложки: дети просят готовить ее снова
Это апельсиновое желе — магия для тех, кто следит за фигурой. Никакой выпечки, минимум калорий, а вкус — как у солнечного цитрусового облака
Общество
Это апельсиновое желе — магия для тех, кто следит за фигурой. Никакой выпечки, минимум калорий, а вкус — как у солнечного цитрусового облака
Вместо майонеза, и как намазка на хлеб: мешаю яйцо и авокадо — такая вкуснота спасет любой салат
Общество
Вместо майонеза, и как намазка на хлеб: мешаю яйцо и авокадо — такая вкуснота спасет любой салат
Кардиолог назвал продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
Здоровье/красота
Кардиолог назвал продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
Беспроигрышный рецепт кулича — тесто на масле и молоке, пушистый и простой. Отлично поднимается
Общество
Беспроигрышный рецепт кулича — тесто на масле и молоке, пушистый и простой. Отлично поднимается
яйца
Пасха
рецепты
советы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.