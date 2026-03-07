Беру манку вместо части муки — и кулич выходит пышнее и вкуснее, чем когда-либо. Репетиция Пасхи

Решила к Пасхе печь кулич на манке — вроде забытый ингредиент, а сделал выпечку воздушной, как облачко. Беру муку, манку и дрожжи — и готовлю кулич, который получается мягким, влажным и не черствеет сутками. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола. Его необычность в том, что манка удерживает влагу, работая как натуральный улучшитель теста, а кардамон добавляет сложную, пряную нотку. Получается обалденная вкуснятина: высокий, румяный кулич с нежнейшим мякишем, который буквально тает во рту, ароматом кардамона, изюмом и миндалём. Репетиция прошла успешно — теперь это мой коронный рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 2 ст. ложки манки, 3 яйца, 100 г сливочного масла, 0,8 стакана молока, 100 г сахара, 2 ч. ложки сухих дрожжей, 75 г изюма, 25 г миндаля, 0,5 ч. ложки соли, 0,5 ч. ложки кардамона. Сварите манную кашу из молока, манки и 1,5 ст. ложки сахара, остудите. Добавьте дрожжи и 2 ст. ложки муки, оставьте опару на 15 минут. Желтки разотрите с сахаром, добавьте растопленное масло и вмешайте в опару. Взбитые белки аккуратно соедините с тестом. Всыпьте муку и вымешивайте 30 минут, оставьте на подъём 1,5–2 часа. Добавьте изюм, миндаль и кардамон, разложите по формам, дайте подняться 30 минут. Выпекайте 30–40 минут при 180°C, украсьте глазурью.

