07 марта 2026 в 12:30

Порционный салат «Мимоза» по-новому: подаём в стаканах на 8 Марта — нежнее классики и в сто раз интереснее

Порционный салат «Мимоза» по-новому: подаём в стаканах на 8 Марта — нежнее классики и в сто раз интереснее. Беру консервированную рыбу, яйца и сыр — и создаю слоёное чудо, которое выглядит нарядно и празднично. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для женского праздника или романтического ужина. Его необычность в том, что привычная «Мимоза» в порционной подаче становится изысканной закуской, а прозрачные стаканы позволяют любоваться каждым слоем. Получается обалденная вкуснятина: нежные слои рыбы, мягкого картофеля, сочной моркови, ароматного лука и тягучего сыра, пропитанные майонезом и увенчанные шапкой из ярко-жёлтого желтка. Каждый слой раскрывается по-новому, создавая идеальную гармонию вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервов (сайра или горбуша), 3 яйца, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 100 г твёрдого сыра, майонез, зелень для украшения. Картофель, морковь и яйца отварите до готовности, остудите и очистите. Лук мелко нарежьте и замаринуйте в уксусе с водой (по желанию). Рыбу разомните вилкой. Выкладывайте в стаканы слоями: рыба, лук, картофель (сетка майонеза), морковь (майонез), тёртый сыр (майонез), измельчённые белки, тёртые желтки сверху. Украсьте зеленью. Дайте настояться в холодильнике 1–2 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

