Легкий ужин для двоих: постная романтика

Представьте романтический ужин в пост, который не требует много времени и сил! Этот рецепт с фасолью и овощами — находка для занятых пар: сытно, красиво и готовится за 25 минут.

Берите красную фасоль консервированную (1 банка), морковь (2 шт.), сельдерей (2 стебля), чесночные дольки (2 шт.), масло (2 ст. л.), паприку и зелень. Обжарьте морковку и сельдерей 7 минут, всыпьте фасоль, специи и тушите 10 минут. Чеснок бросьте в конце для аромата. Разложите по тарелкам с листьями салата — выглядит празднично! Порция — 260 ккал, богатая белком из фасоли.

С таким романтическим ужином чувства разгорятся ярче!

