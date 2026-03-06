Салат «Сердцеедка» к 8 Марта: всего три ингредиента и вкус, который покоряет

К 8 Марта хочется приготовить что-то эффектное, но без многочасовой суеты у плиты. Этот салат выручает всегда: минимум продуктов, простая технология и насыщенный вкус. Сочный, ароматный и сытный, он легко станет главным блюдом праздничного стола.

Ингредиенты:

печень (любая) — 700 г;

лук репчатый — 5 шт.;

огурцы маринованные — 6 шт.;

соль, черный перец — по вкусу;

майонез — по вкусу;

зеленый лук — для подачи.

Приготовление

Печень заранее отварите в подсоленной воде до готовности и полностью остудите. Лук нарежьте четвертькольцами и обжарьте до мягкости, слегка приправив. Огурцы нарежьте брусочками и прогрейте на той же сковороде пару минут — так вкус станет мягче. Печень нарежьте соломкой, соедините с луком и огурцами, добавьте немного майонеза. Перемешайте, при необходимости досолите и поперчите. Перед подачей посыпьте зеленым луком и при желании придайте салату форму сердца.

