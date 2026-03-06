Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:01

Салат «Сердцеедка» к 8 Марта: всего три ингредиента и вкус, который покоряет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
К 8 Марта хочется приготовить что-то эффектное, но без многочасовой суеты у плиты. Этот салат выручает всегда: минимум продуктов, простая технология и насыщенный вкус. Сочный, ароматный и сытный, он легко станет главным блюдом праздничного стола.

Ингредиенты:

  • печень (любая) — 700 г;
  • лук репчатый — 5 шт.;
  • огурцы маринованные — 6 шт.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • майонез — по вкусу;
  • зеленый лук — для подачи.

Приготовление

Печень заранее отварите в подсоленной воде до готовности и полностью остудите. Лук нарежьте четвертькольцами и обжарьте до мягкости, слегка приправив. Огурцы нарежьте брусочками и прогрейте на той же сковороде пару минут — так вкус станет мягче. Печень нарежьте соломкой, соедините с луком и огурцами, добавьте немного майонеза. Перемешайте, при необходимости досолите и поперчите. Перед подачей посыпьте зеленым луком и при желании придайте салату форму сердца.

Ранее сообщалось, что если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек. Начинка из ветчины, сыра, соленых огурцов и яиц под хрустящей корочкой делает блюдо идеальным для семейного обеда, ужина или перекуса.

Проверено редакцией
