Без уксуса и лишней суеты: как замариновать шашлык, чтобы мясо таяло во рту

Скоро начнется сезон шашлыков, и у мангала снова разгорятся споры о «правильном» маринаде. Многие по привычке льют уксус, но он только сушит мясо и делает его рыхлым. На самом деле для сочного шашлыка нужно всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты

Свинина — 2 кг

Лук — 5 луковиц

Перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Зелень (кинза или базилик) — по желанию

Приготовление

Половину лука нарежьте мелким кубиком, вторую половину измельчите блендером в кашицу. Мясо нарежьте кусочками примерно по 4 см, соедините с луком и перцем, хорошо перемешайте. По желанию добавьте рубленую зелень. Накройте и уберите в прохладное место на 3 часа. Солить важно прямо перед нанизыванием на шампуры — иначе соль вытянет сок. При таком способе мясо остается мягким, ароматным и не требует ни капли уксуса.

