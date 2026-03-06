Зимняя Олимпиада — 2026
Без уксуса и лишней суеты: как замариновать шашлык, чтобы мясо таяло во рту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скоро начнется сезон шашлыков, и у мангала снова разгорятся споры о «правильном» маринаде. Многие по привычке льют уксус, но он только сушит мясо и делает его рыхлым. На самом деле для сочного шашлыка нужно всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты

  • Свинина — 2 кг
  • Лук — 5 луковиц
  • Перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Зелень (кинза или базилик) — по желанию

Приготовление

Половину лука нарежьте мелким кубиком, вторую половину измельчите блендером в кашицу. Мясо нарежьте кусочками примерно по 4 см, соедините с луком и перцем, хорошо перемешайте. По желанию добавьте рубленую зелень. Накройте и уберите в прохладное место на 3 часа. Солить важно прямо перед нанизыванием на шампуры — иначе соль вытянет сок. При таком способе мясо остается мягким, ароматным и не требует ни капли уксуса.

Ранее сообщалось, что пироги из лаваша — спасение для занятых хозяек: готовая основа, простая заливка и любая начинка. Такой ленивый пирог готовится быстрее обычного хачапури, руки остаются чистыми, а вкус — нежный, сливочный и сытный. Идеально для завтрака, перекуса или семейного обеда.

Проверено редакцией
