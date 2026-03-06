Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 10:31

Адвокат рассказал, как делятся питомцы при разводе

Адвокат Ким: питомцы считаются совместно нажитым имуществом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Питомцы при разводе будут считаться совместно нажитым имуществом, рассказал LIFE.ru адвокат Игорь Ким. Вторая сторона, с которой питомец не остается, получает денежную компенсацию.

По закону (ст. 137 Гражданского кодекса РФ) к животным применяются общие правила об имуществе. Это значит, что при разводе питомец подлежит разделу так же, как автомобиль или бытовая техника. При этом суды обязаны учитывать гуманное отношение к животным, их привязанность к людям и условия содержания, — рассказал Ким.

Адвокат подчеркнул, что животные, приобретенные до брака, не подлежат разделу. Он отметил, что самым разумным и гуманным путем станет мировое соглашение.

Ранее юрист Лариса Феттер рассказала, что мужчинам следует обсудить порядок общения с детьми еще до расторжения брака. По ее словам, это позволит избежать потенциальных препятствий для встреч с ребенком со стороны бывшей жены.

