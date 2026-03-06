Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»

Московский «Спартак» был в разобранном виде в матче против «Динамо», заявил NEWS.ru экс-игрок сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев. По его словам, футболисты красно-белых опустили руки после того, как пропустили три мяча за шесть минут. Пономарев раскритиковал игроков «Спартака» за игру в обороне. Он отметил, что оборона красно-белых была крайне плохой.

«Спартак» был в разобранном виде. Пропустить три мяча за шесть минут — это развал команды. Они не держат своих игроков, всех распустили, каждый надеется друг на друга. Это всегда так плохо заканчивается. Они вообще не брали плотно игроков «Динамо», давали как угодно принимать мяч. Футболисты «Спартака» опустили руки. Оборона развалилась и вообще была никакой, — сказал Пономарев.

Ранее стало известно, что «Динамо» победило «Спартак» в первом полуфинальном матче пути РПЛ со счетом 5:2. Ответная встреча пройдет 18 марта. В другой встрече ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:1. Ответная игра полуфинала пройдет в Краснодаре 17 марта.