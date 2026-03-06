Ветеран ЦСКА дал прогноз на московское дерби с «Динамо»

Разгромная победа московского «Динамо» над «Спартаком» сыграет на руку ЦСКА перед предстоящим дерби в рамках 20-тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-игрок армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. Он отметил, что подопечные Фабио Челестини провели отличный матч против «Краснодара» в Кубке страны и показали хорошие командные взаимодействия.

Я думаю, что удачный результат «Динамо» в матче против «Спартака» сыграет на руку ЦСКА. Немного ребята могут расслабиться, нужно будет заново настраиваться на армейцев. Конечно, они сыграют с полной самоотдачей, но думаю армейцы справятся. ЦСКА провел сильный матч против «Краснодара» и реабилитировался за поражение в Грозном. Была командная игра. Футболисты показали взаимопонимание и взаимовыручку. Здорово использовали скоростные качества Кирилла Глебова, — сказал Пономарев.

Ранее Пономарев заявил, что «Спартак» был в разобранном виде в матче против «Динамо». По его словам, футболисты красно-белых опустили руки после того, как пропустили три мяча за шесть минут.