Устроившего резню около станции метро «Сокол» арестовали Суд арестовал мужчину после совершения убийства у метро «Сокол» в Москве

Суд в Москве заключил под стражу мужчину, устроившего поножовщину рядом со станцией метро «Сокол», сообщили в столичной прокуратуре. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Обвиняемый, находясь около станции метро «Сокол» на Ленинградском проспекте, в ходе внезапно возникшей личной неприязни и конфликта с двумя знакомыми, достал имевшийся при нем нож и нанес не менее двух колото-резаных ранений в область жизненно важных органов одного из оппонентов и не менее девяти — второму, — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что пострадавший 2003 года рождения скончался на месте от полученных ранений. Второго мужчину, 1996 года рождения, госпитализировали в одну из московских клиник.

Ранее стало известно, что мужчину зарезали около станции метро «Сокол» в Москве. Погибший стал участником конфликта с двумя мужчинами, один из них схватился за нож. Сообщалось, что подозреваемому 28 лет. Очевидцы обезвредили его и удерживали его до приезда полиции.