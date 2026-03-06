Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 20:18

Устроившего резню около станции метро «Сокол» арестовали

Суд арестовал мужчину после совершения убийства у метро «Сокол» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Москве заключил под стражу мужчину, устроившего поножовщину рядом со станцией метро «Сокол», сообщили в столичной прокуратуре. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Обвиняемый, находясь около станции метро «Сокол» на Ленинградском проспекте, в ходе внезапно возникшей личной неприязни и конфликта с двумя знакомыми, достал имевшийся при нем нож и нанес не менее двух колото-резаных ранений в область жизненно важных органов одного из оппонентов и не менее девяти — второму, — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что пострадавший 2003 года рождения скончался на месте от полученных ранений. Второго мужчину, 1996 года рождения, госпитализировали в одну из московских клиник.

Ранее стало известно, что мужчину зарезали около станции метро «Сокол» в Москве. Погибший стал участником конфликта с двумя мужчинами, один из них схватился за нож. Сообщалось, что подозреваемому 28 лет. Очевидцы обезвредили его и удерживали его до приезда полиции.

поножовщина
суды
аресты
метро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Овечкин высказался о переходе бывшего члена команды в другой клуб
Бывший продюсер Газманова оказался за решеткой по решению суда
«Кто их тратит?»: Сийярто спросил Киев о деньгах перевозимых через Венгрию
Путин провел встречу с главой Дагестана
Военэксперт оценил готовность Ирана к затяжной войне
Белый дом показал кадры ударов по Ирану со вставками из видеоигры
Азербайджан предотвратил теракты КСИР по всей стране
«Как в Венесуэле»: Трамп сделал признание о демократии в Иране
Россиянин потерял сознание и почти сутки дрейфовал в открытом океане
Катар вынес решение по застрявшим на лайнере из-за Ирана россиянам
В ООН назвали число жертв в Иране
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших детей в Нижнем Новгороде
Пожарные экстренно выехали на пожар в махачкалинской многоэтажке
Россия вернула из украинского плена трех курян
Вторая группа вернувшихся из плена бойцов СВО приземлились в Подмосковье
Суд признал законным приговор неудачно пошутившему комику
Месси обвинили в поддержке бесчинств Трампа на Ближнем Востоке
«Будет хорошо»: Трамп выдвинул требования к новому лидеру Ирана
Иран вновь атаковал Израиль
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.