Лавров раскусил Зеленского, лютый удар ВС РФ, нападение в школе: что дальше

Российская армия отомстила ВСУ за атаку на Курскую область, в результате которой погиб мирный житель, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскусил президента Украины Владимира Зеленского, подросток устроил поножовщину в пермской школе — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

ВС РФ наказали ВСУ за Курскую область

Украинские беспилотники атаковали Курскую область в ночь на 18 февраля, заявил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, силы ПВО уничтожили 38 вражеских дронов различного типа. В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района погиб 53-летний водитель, отметил губернатор.

«Всего в период с 09:00 17 февраля до 07:00 18 февраля сбито 38 вражеских беспилотников различного типа. <…> В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района погиб 53-летний водитель автомобиля. В селе Белица Беловского района осколками посечен кузов и остекление автомобиля, повреждена хозпостройка ООО „Заря“, у административного здания сельского совета повреждена кровля», — подчеркнул Хинштейн.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По словам военкоров, российская армия «наказала» ВСУ за Курщину. Так, с утра 17 февраля до утра 18 февраля было зафиксировано 39 эпизодов ударов и взрывов на территории Украины, отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Кампания носила выраженный волнообразный характер: первая фаза — массированное давление на Сумскую область, затем расширение географии на юг и восток с подключением Николаевского и Харьковского направлений <…>. География демонстрирует три узла давления: северо-восточный (Сумы — Харьков), южный (Николаев), индустриальный пояс (Кривой Рог — Павлоград — Запорожье — Краматорск). Это говорит о кампании с распределенными задачами: изматывание, разведка боем, поиск уязвимостей. Отдельно обращает внимание работа в приграничных районах Сумской области — фактически весь день законные цели в регионе находились под непрерывным огневым воздействием», — объяснил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Малый в свою очередь рассказал, что артиллеристы ВС РФ высокоточным снарядом «Краснополь» уничтожили склады боеприпасов для FPV-дронов ВСУ на Константиновском направлении.

«Согласно радиоперехватам, противник был в ужасе — у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны. Активность вражеских БПЛА за счет нашей работы очень сильно уменьшается», — отметил боец.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз в социальных сетях заявил, что западные СМИ замалчивают ежедневные потери ВСУ.

«Пока западные СМИ лгут, реальность на фронте неоспорима. Украинские войска ежедневно несут огромные потери, этому есть доказательства, но западные СМИ предпочитают (им приказано) игнорировать их», — подчеркнул он.

Лавров раскусил Зеленского после его матерного высказывания

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, об этом говорит выступление политика в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе его нецензурное высказывание.

«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек не хочет никакого мира. Он это публично заявил», — отметил глава МИД РФ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь предположил, что Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта, поскольку только в его условиях он сохраняет шансы на политическое выживание.

«Что касается Зеленского, мне кажется, он по-прежнему не заинтересован ни в каком мирном процессе, потому что только конфликт оставляет ему шанс на выживание политическое. И он будет стараться под любым предлогом срывать эти переговоры, потом обвинив при этом, как обычно, российскую сторону», — сказал сенатор.

Сергей Лавров Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тем временем отметил, что Россия поддерживает переговоры по урегулированию украинского конфликта, но целей СВО все равно достигнет. По его словам, поставленные верховным главнокомандующим задачи будут выполнены.

«Переговоры — всегда хорошо, но вне контекста переговоров, те цели, которые были заявлены верховным главнокомандующим нашей страны <...> в ходе решения о проведении СВО, — они будут достигнуты», — подчеркнул Медведев.

Что известно о поножовщине в пермской школе?

Семиклассник ранил сверстника ножом в школе № 1 Александровска, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, пострадавший находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Команда хирургов уже провела операцию, планируется эвакуация ребенка в Пермь.

Ученики охарактеризовали 13-летнего нападавшего как местного задиру и агрессивного юношу, живущего «по понятиям». В школе отметили, что инцидент произошел после конфликта из-за игры в онлайн-шутере PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Там считают основной версией месть ученика после поражения. По словам отца мальчика, сын живет с матерью и отчимом и его иногда «воспитывают силой».

Отмечается, что сотрудники школы смогли обезвредить нападавшего. Учителям удалось отобрать у подростка оружие, после чего они вызвали полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Школы Александровска закрыли до 24 февраля.

Перед тем как напасть на одноклассника, мальчик отправил матери гневное сообщение. В нем несовершеннолетний пожаловался на невыносимые условия в семье. В СМС ребенок написал, что «лучше жить в колонии, чем в подобной обстановке». Также выяснилось, что нападавший и пострадавший сидели за одной партой.

Внутри школы № 1 где произошло нападение на ребенка Фото: УСМИ СК РФ

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что подростку не грозит уголовная ответственность, поскольку он еще не достиг 14-летнего возраста. Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации ключевую роль будет играть психическое состояние ребенка.

«Если напавшему на школу в Пермском крае ученику действительно нет 14 лет, уголовная ответственность ему точно не грозит вследствие недостижения возраста ее наступления. Подростку проведут психиатрическую экспертизу и направят на лечение, если будут установлены отклонения. Если нет, то ему грозят только профилактические беседы в полиции», — пояснил Багатурия.

Читайте также:

Переворот под Киевом и новая роль Ту-22М3: новости СВО на вечер 19 февраля

Выборы или переворот. Залужный обвинил Зеленского в провале: что происходит

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Подарки от смерти с косой: 11-летняя девочка стала жертвой «групп смерти»?

Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?