19 февраля 2026 в 10:00

Стало известно, что семиклассник сообщил матери перед поножовщиной в школе

Школьник написал матери до нападения с ножом на одноклассника в Пермском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед тем как напасть на одноклассника, учащийся школы № 1 Александровска в Пермском крае отправил матери гневное сообщение, сообщил источник v-kurse.ru. В нем несовершеннолетний пожаловался на невыносимые условия в семье.

В своем СМС ребенок написал, что лучше жить в колонии, чем в подобной обстановке. По информации портала, мальчика мог избивать отчим. Также выяснилось, что нападавший и пострадавший сидели в школе за одной партой.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о происшествии в одной из школ города Александровска. Семиклассник нанес ножевое ранение своему сверстнику. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он госпитализирован. Для оказания медицинской помощи из краевого центра вылетает самолет санавиации, на борту которого находятся хирург и анестезиологи.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. В пресс-службе ведомства уточнили, что дело расследуется по нескольким статьям. Фигурируют покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации СМИ, причиной нападения стал конфликт, возникший после игры в онлайн-шутер PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). В учебном заведении основной версией считают месть подростка за поражение. Удар ножом пришелся пострадавшему в область шеи.

Пермский край
нападения
ножи
школьники
