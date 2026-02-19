Онлайн-игра могла стать причиной нападения пермского школьника на ровесника

Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 09:29

Пермский школьник мог напасть с ножом на ровесника из-за поражения в игре PUBG

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нападение на семиклассника в школе пермского Александровска произошло из-за конфликта после игры в онлайн-шутере PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), сообщил Telegram-канал Baza. В учебном заведении считают основной версией месть ученика после поражения.

Пострадавшего ранили ножом в область шеи. Медики оценивают его состояние как тяжелое. По информации канала, 13-летнего напавшего характеризуют как «местного задиру» и агрессивного юношу, живущего «по понятиям».

Отец атаковавшего ровесника мальчика сообщил, что сын живет с матерью и отчимом и его иногда «воспитывают силой». По словам мужчины, он уже направляется к школе, где произошло нападение.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, для оказания помощи раненому из Перми прибудет самолет санавиации с хирургом и анестезиологами. Мальчика готовят к эвакуации в город Березники.

Стало известно, что при нападении учителям удалось отобрать у подростка нож. По предварительной информации, школьник смог нанести пострадавшему несколько ударов ножом.

школьники
нападения
игры
Пермский край
