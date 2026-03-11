Двоечники в России стали «вымирающим видом»

Количество неуспевающих учеников сократилось с 25% до 15%, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе доклада президенту Владимиру Путину. По его словам, за пять лет российские школьники также преуспели в международных олимпиадах, а РФ вошла в десятку по качеству образования, передает пресс-служба Кремля.

Отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет количество уменьшилось с 25% до 15%, — сказал Кравцов.

Помимо этого, российские учащиеся демонстрируют стабильно высокие результаты на международных олимпиадах, а сама страна укрепила позиции, войдя в десятку мировых лидеров по качеству школьного обучения, заявил министр. Кравцов подчеркнул, что работа по поддержке талантливой молодежи остается в числе главных государственных приоритетов.

Министерство просвещения и Рособрнадзор также работают над тем, чтобы школьники могли сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах». Кравцов заявил, что там же ученики смогут самостоятельно смотреть результаты и в случае необходимости подавать апелляции.