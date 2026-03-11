Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:47

Двоечники в России стали «вымирающим видом»

Кравцов: число двоечников среди школьников снизилось до 15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество неуспевающих учеников сократилось с 25% до 15%, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе доклада президенту Владимиру Путину. По его словам, за пять лет российские школьники также преуспели в международных олимпиадах, а РФ вошла в десятку по качеству образования, передает пресс-служба Кремля.

Отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет количество уменьшилось с 25% до 15%, — сказал Кравцов.

Помимо этого, российские учащиеся демонстрируют стабильно высокие результаты на международных олимпиадах, а сама страна укрепила позиции, войдя в десятку мировых лидеров по качеству школьного обучения, заявил министр. Кравцов подчеркнул, что работа по поддержке талантливой молодежи остается в числе главных государственных приоритетов.

Министерство просвещения и Рособрнадзор также работают над тем, чтобы школьники могли сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах». Кравцов заявил, что там же ученики смогут самостоятельно смотреть результаты и в случае необходимости подавать апелляции.

школьники
образование
Россия
ученики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД поставил ООН ультиматум после смертельного удара ВСУ по Брянску
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.