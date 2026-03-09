Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 11:52

Стало известно, чем россияне дорожат больше свободы слова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бесплатные образование и медицинская помощь стали самыми важными ценностями для жителей России, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследование. Около 62% опрошенных выделили сферу обучения как важный компонент для жизни, а 57% респондентов отметили значимость здравоохранения. При этом право свободно выражать свои мысли считает приоритетным лишь треть участников опроса.

Подобное распределение мнений остается практически неизменным на протяжении последних пяти лет. В 2020 году медицину и образование называли главными гарантиями 58% и 60% граждан соответственно. Интерес к свободе слова в тот период был выше и составлял 38%, а в 2021 году достигал 41%, однако позже этот показатель начал снижаться. Право владеть частной собственностью занимает третью строчку в общем списке приоритетов, его отметила половина участников исследования. Мужчины придают владению имуществом чуть больше значения, чем женщины.

Для женской части населения на третью позицию по важности вышло неотъемлемое право на жизнь. Эту категорию упомянули 53% женщин, в то время как среди мужчин данный вариант выбрали 50%. Вопросы трудоустройства одинаково волнуют всех граждан, но женщины немного чаще ценят наличие достойной оплаты труда по своей специальности.

Ранее дейтинг-сервис «VK Знакомства» выяснил, что укрепление отношений становится более эффективным благодаря работе с психологом. Такого мнения придерживаются 70% жителей России. Около 45% участниц опроса сообщили о своем желании видеть рядом партнера, который имеет опыт прохождения терапии.

медицина
образование
общество
опросы
