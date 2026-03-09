Венгрия потребовала отменить санкции против российских энергоносителей Сийярто призвал Евросоюз отменить запрет на импорт нефти и газа из России

Правительство Венгрии призвало руководство Евросоюза немедленно отменить запрет на использование российских нефти и газа во всех странах сообщества, заявил глава МИД Петер Сийярто по итогам экстренных заседаний советов обороны и энергетической безопасности. Такая мера необходима, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и резкого роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает телеканал М1.

В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы, — сказал Сийярто.

Ранее вице-премьер Александр Новак анонсировал переориентацию поставок российского СПГ с европейского на азиатский рынок. По его словам, компании заключают долгосрочные контракты с партнерами из Китая, Индии, Таиланда и Филиппин, не дожидаясь новых ограничений со стороны ЕС.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что единственным бенефициаром ближневосточного хаоса станет Россия. В своем посте он связал рост цен на нефть с возможной отменой санкций США и задался вопросом об истинном победителе в сложившейся ситуации.