Почему не работает Telegram сегодня, 9 марта: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 9 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера?

Где не работает Telegram 9 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 9 марта, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 38% сообщений о сбоях в работе Telegram 9 марта приходятся на Санкт-Петербург, 31% — на Москву, 7% — на Свердловскую область, 4% — на Ленинградскую и Самарскую области, Башкортостан и Краснодарский край, 2% — на Тульскую, Костромскую и Новгородскую области.

Почему не работает Telegram 9 марта

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за того, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — уточнили в ведомстве.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — рассказал он.

Заблокируют ли Telegram

Сергей Боярский заверил, что Telegram сможет продолжить работу в РФ, если выполнит все требования российского законодательства. Соответствующее заявление было сделано в программе «Партком».

В ответ на вопрос депутата Андрея Исаева о том, есть ли у Telegram шанс остаться в России «или его все равно будут выжимать, потому что у нас есть свой [национальный мессенджер] МАХ», Боярский ответил: «Конечно, останется».

