Варвара Ворончихина (Россия) после финиша в супергиганте среди женщин на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо

«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео Лыжница Ворончихина расплакалась после завоевания золота на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина разрыдалась после того, как завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии, видео опубликовал Паралимпийский комитет РФ. Сразу после объявления победы она обратилась к матери.

Мама, получилось, — сказала Ворончихина.

Ранее стало известно, что золото Ворончихиной стало первым для России во время Паралимпиады-2026. Спортсменка преодолела трассу за 1 минуту 15,60 секунды.

До этого россияне приняли участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Вероне. Мероприятие прошло в античном амфитеатре «Арена ди Верона». Российская сборная впервые за 12 лет выступает на Играх с флагом и гимном.

Также президент ПКР Павел Рожков сообщил, что Москва не успевает судиться со всеми международными спортивными федерациями, поэтому на Паралимпиаде в Милане Россию представляют только шесть спортсменов. До этого несколько стран призвали заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что этот шаг показывает ущербность государств-оппонентов.