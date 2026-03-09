ВСУ убили одного человека и ранили двоих в Херсонской области

Вооруженные силы Украины атаковали Херсонскую область в праздничные дни, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. Так, в Таврийском в результате обстрела загорелся частный дом, погибла женщина 1962 года рождения. Также мирные жители пострадали в Чистополье и Костогрызово. Всех пострадавших госпитализировали.

В селе Таврийском Голопристанского МО в результате обстрела при возгорании частного дома погибла женщина 1962 года рождения. В селе Чистополье ранения получил мужчина 1969 года рождения. <…> В Костогрызово обстрел привел к ранению мужчины 1983 года рождения, — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что в Скадовске украинский дрон атаковал спасателей, которые тушили загоревшийся после обстрела автомобиль. Никто из огнеборцев не пострадал. В селе Плодовом повреждены частный дом и гараж. Пострадавших также нет.

По данным Министерства обороны, за последние сутки средствами противовоздушной обороны России уничтожены 754 беспилотника. Также сбиты три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.