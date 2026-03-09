Москвич едва не испепелил ЖК из-за разведенного костра на балконе

Житель юго-восточной части Москвы развел костер прямо на своем балконе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел на Цимлянской улице в жилом комплексе района Люблино.

Костер разожгли на четвертом этаже многоквартирного здания. К счастью, ситуация не переросла в настоящий пожар.

Ранее юрист Московского союза садоводов Полина Тришина заявила, что за приготовление шашлыка в неположенном месте грозит штраф. При нарушении правил придется заплатить до 3000 рублей. В период действия особого противопожарного режима сумма взыскания возрастает. Под запрет подпадают гаражные кооперативы и дворы жилых домов.

До этого крупный пожар охватил складские помещения мукомольного завода в городе Володарске Нижегородской области. Пламя распространилось на территории 1000 квадратных метров.

Также три человека стали жертвами пожара в жилом доме на улице Пушкина в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района Башкирии. Трагедия произошла вечером 6 марта. К моменту прибытия пожарных расчетов строение полностью охватил огонь. Причина случившегося устанавливается.