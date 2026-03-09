Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 16:07

Москвич едва не испепелил ЖК из-за разведенного костра на балконе

Житель Москвы развел костер прямо на балконе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель юго-восточной части Москвы развел костер прямо на своем балконе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел на Цимлянской улице в жилом комплексе района Люблино.

Костер разожгли на четвертом этаже многоквартирного здания. К счастью, ситуация не переросла в настоящий пожар.

Ранее юрист Московского союза садоводов Полина Тришина заявила, что за приготовление шашлыка в неположенном месте грозит штраф. При нарушении правил придется заплатить до 3000 рублей. В период действия особого противопожарного режима сумма взыскания возрастает. Под запрет подпадают гаражные кооперативы и дворы жилых домов.

До этого крупный пожар охватил складские помещения мукомольного завода в городе Володарске Нижегородской области. Пламя распространилось на территории 1000 квадратных метров.

Также три человека стали жертвами пожара в жилом доме на улице Пушкина в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района Башкирии. Трагедия произошла вечером 6 марта. К моменту прибытия пожарных расчетов строение полностью охватил огонь. Причина случившегося устанавливается.

Москва
костры
происшествия
огонь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миндич потребовал от депутата Рады Железняка выплатить компенсацию в $4,5
Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России
Фанат «Пройссена» выдернул кабель VAR ради спасения команды
Известная компания начала блокировать игры для россиян с PlayStation
Герой Украины погиб в сбитом ПВО самолете
«Тысяча рублей»: Лепс признался, что не знает цену популярного продукта
Россотрудничество сообщило первые детали атаки на Русский дом в Ливане
IT-эксперт объяснил, как предостеречься от установки вирусных приложений
«Непреднамеренные последствия»: глава ЕК о конфликте в Иране
Стали известны последствия конфликта в Ливане
В Иране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру
В Испании всерьез заговорили о выходе из НАТО
Дмитриев предсказал скорое возвращение российского газа в ЕС
Весенние ливни и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта
В ОАЭ рухнул вертолет с военными
Форсаж истребителей над Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео
На Украине задумались о беспрецедентном сокращении декретного отпуска
Астроном раскрыл опасность корональных дыр на Солнце
Стало известно, как цены на нефть ударят по европейской промышленности
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.