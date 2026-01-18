Атака США на Венесуэлу
Жители Киева начали сжигать новогодние елки, чтобы согреться

«Страна.ua»: киевляне начали разводить костры из елей из-за отсутствия отопления

Жители Киева начали разжигать костры из выброшенных новогодних елок, чтобы согреться на фоне затяжных проблем с отоплением, сообщает украинское издание «Страна.ua». По информации источника, один из таких костров, вокруг которого собрались более 10 человек, был замечен в районе Теремки на южной окраине столицы.

Десятки домов в городе остаются без тепла свыше недели. Проблемы с энергоснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики.

Ранее сообщалось, что Киев и область дольше других украинских регионов в начале 2026 года оставались без света. Речь идет о критической ситуации с энергетикой с наступлением морозов. В частности, с 9 января Борисполь был обесточен 77% времени, Бровары — 63,7%, украинская столица — 46,2%.

До этого мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что город получает лишь половину от нужного объема электроэнергии. По его словам, столица впервые оказалась в таких суровых условиях. Тем временем в Киевской городской государственной администрации призвали жителей украинской столицы запастись свечами, а также проверить пауэрбанки и портативные зарядные станции.

