17 января 2026 в 05:20

Кличко заявил, что Киев наполовину обесточен

Кличко: Киев получает лишь половину от нужного объема электроэнергии

Киев получает лишь половину от нужного объема электроэнергии, заявил агентству Reuters мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, город впервые оказался в таких суровых условиях.

Впервые в истории нашего города в период таких суровых холодов половина города осталась без отопления в условиях масштабных перебоев с электричеством, — сказал он.

Как уточняет агентство, Киеву требуется примерно 1,7 МВт электроэнергии в сутки. Кличко признал, что обстановка сейчас — самая сложная с февраля 2022 года.

Тем временем в Киевской городской государственной администрации призвали жителей украинской столицы запастись свечами, а также проверить пауэрбанки и портативные зарядные станции. Такая рекомендация связана с возможными отключениями электричества в городе. Киевлян также призвали сделать запас воды и продуктов питания.

До этого в Днепре продлили школьные каникулы из-за продолжающихся массовых отключений электричества. Учебный процесс возобновился только 11 января. В городе также была полностью остановлена работа электротранспорта.

