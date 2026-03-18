18 марта 2026 в 16:03

Атака ВСУ на подстанцию в Запорожье лишила света жителей Херсонщины

Сальдо: 51 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ

Свыше 51 тыс. жителей Херсонской области остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Запорожье, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. В общей сложности света лишились 53 населенных пункта.

По словам главы области, аварийное отключение затронуло четыре муниципалитета — Генический, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский округа. Сальдо уточнил, что 27 социально значимых объектов в регионе оперативно перевели на резервные источники питания.

Без света остаются Генический, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский округа — всего 53 населенных пункта и более 51 тыс. человек, — написал он.

Ранее Сальдо сообщил, что в результате обстрелов и атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в регионе погиб один мирный житель и 10 получили ранения. Он отметил, что пожилой мужчина погиб при попадании снаряда в частный жилой дом в Новой Каховке. Среди пострадавших, по его словам, оказались трое детей.

