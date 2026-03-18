Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 12:45

Трое детей пострадали в результате атак ВСУ на российский регион

Сальдо: один человек погиб и 10 ранены из-за атак ВСУ на Херсонскую область

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате обстрелов и атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в Херсонской области погиб один мирный житель и 10 получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Среди пострадавших, по его словам, оказались трое детей.

Вследствие варварских атак киевского режима за последние сутки погиб один мирный житель, пострадали 10 человек, в том числе трое детей, — написал Сальдо.

Пожилой мужчина погиб при попадании снаряда в частный жилой дом в Новой Каховке. Еще один местный житель 1964 г. р. был госпитализирован. Удар дрона по автомобилю скорой помощи привел к ранению четырех человек: двух женщин и двух мужчин, все они доставлены в медучреждение.

В населенном пункте Горностаевка целью дрона ВСУ стал легковой автомобиль, на лобовом стекле которого был установлен знак «Дети». В результате пострадали трое несовершеннолетних — 2006, 2010 и 2012 г. р., а также 57-летний мужчина. Все они госпитализированы.

Ранее зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что здание с эвакуированными жителями Херсона было повреждено в результате ночной атаки беспилотников. По его словам, жертв и пострадавших нет, люди были оперативно переселены.

Россия
Херсонская область
Владимир Сальдо
ВСУ
дети
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.