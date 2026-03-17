Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 17:14

Дроны ВСУ повредили здание с беженцами в Херсонской области

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Здание с эвакуированными жителями Херсона было повреждено в результате ночной атаки беспилотников, сообщил ТАСС зампред правительства региона Сергей Черевко. По его словам, жертв и пострадавших нет, люди были оперативно переселены.

В районе Генической горки на Арабатской стрелке поздней ночью было повреждено здание, в котором проживают эвакуированные мирные граждане, семьи с детьми, пожилые люди. Несколько десятков человек с 02:00 до 03:00 мск ночи переселялись усилиями социальных служб и администрации правительства в другие здания и сооружения, — сказал он.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что житель Белгородской области погиб при атаке Вооруженных сил Украины. Противник ударил FPV-дроном по автомобилю. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер на месте.

В Минздраве Запорожской области сообщили, что в результате атаки беспилотников на территорию больницы в Васильевке получил ранения средней степени водитель скорой помощи тяжести. Обстановка в районе остается напряженной.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что ВСУ за неделю с 9 по 15 марта наносили преднамеренные удары по медицинским объектам и транспорту. По его словам, украинская армия действовала вопреки нормам международного гуманитарного права.

атаки ВСУ
Херсонская область
беженцы
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.