ВСУ всю неделю пытались атаковать российских медиков Мирошник: ВСУ за неделю нанесли удары по медицинским объектам и транспорту

ВСУ за неделю с 9 по 15 марта наносили преднамеренные удары по медицинским объектам и транспорту, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинская армия действовала вопреки нормам международного гуманитарного права.

Украинские боевики вопреки нормам международного гуманитарного права наносили прицельные преднамеренные удары по медицинским объектам и медицинскому транспорту, — сказано в еженедельном докладе.

Утром 17 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 — сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).

Ранее в МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего Организацию Объединенных Наций, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.