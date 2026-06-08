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08 июня 2026 в 02:47

«Придется сдаться»: экс-разведчик спрогнозировал итог прокси-войны для ЕС

Экс-разведчик США Риттер: странам ЕС придется сдаться в прокси-войне на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Европейским странам не останется ничего иного, кроме как сдаться в прокси-войне на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. По его словам, Евросоюз пока еще не осознал этого, но безоговорочная капитуляция неизбежна.

Европа уже участвует в прокси-войне… Будучи участником конфликта, для прекращения этой войны ей придется безоговорочно сдаться, — сказал Риттер.

До этого Риттер предупреждал, что европейские страны задумаются о прекращении конфликта на Украине только тогда, когда сами понесут ощутимые потери. По его словам, именно Европа является одной из активных сторон, стоящих за этим конфликтом. Ключ к завершению боевых действий лежит не в Киеве или Вашингтоне, а в готовности Европы оплатить издержки затяжного противостояния.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре обратил внимание, что Германия не в силах бесконечно нести бремя расходов на поддержку Украины. По его словам, ФРГ уже сейчас тратит больше всех европейских государств.

Также он добавлял, что Украина не сможет соответствовать европейским стандартам даже через 30–40 лет. Таким образом депутат прокомментировал предложение Берлина предоставить Киеву статус ассоциированного члена Евросоюза.

Европа
Украина
Скотт Риттер
прокси-война
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