17 марта 2026 в 09:24

ВСУ убили FPV-дроном россиянина

Мужчина погиб в Белгородской области при атаке ВСУ

Фото: Социальные сети
Житель Белгородской области погиб при атаке Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Противник ударил FPV-дроном по автомобилю. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер на месте.

В городе Грайвороне FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — сказано в публикации.

Ранее при ударе двух беспилотников ВСУ по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей. Раненые отказались от госпитализации, врачи оказали им помощь на месте.

Вместе с тем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что ВСУ за неделю с 9 по 15 марта наносили преднамеренные удары по медицинским объектам и транспорту. По его словам, украинская армия действовала вопреки нормам международного гуманитарного права.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

