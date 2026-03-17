ВСУ убили FPV-дроном россиянина

Житель Белгородской области погиб при атаке Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Противник ударил FPV-дроном по автомобилю. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер на месте.

В городе Грайвороне FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — сказано в публикации.

Ранее при ударе двух беспилотников ВСУ по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей. Раненые отказались от госпитализации, врачи оказали им помощь на месте.

Вместе с тем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что ВСУ за неделю с 9 по 15 марта наносили преднамеренные удары по медицинским объектам и транспорту. По его словам, украинская армия действовала вопреки нормам международного гуманитарного права.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).