17 марта 2026 в 04:23

Четверо детей получили ранения при ударе дронов ВСУ под Белгородом

Гладков: четверо детей и 18-летний житель города Корочи пострадали при ударе ВСУ

Фото: Социальные сети
При ударе двух беспилотников Вооруженных сил Украины по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, раненые отказались от госпитализации, врачи оказали им помощь на месте.

В результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пятеро: у 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы, у еще двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины, — написал Гладков.

Сам социальный объект получил повреждения в виде выбитого окна и посеченного фасада. Фрагменты дронов также упали на шесть легковых автомобилей.

Ранее российские системы ПВО за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников, включая 12 дронов, которые направлялись в сторону Москвы, передавали в Минобороны РФ. По данным ведомства, это произошло 16 марта в период с 16:00 мск до 20:00 мск.

До этого перебои с водой, теплом и светом были зафиксированы в Белгородской области из-за повреждений в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Согласно обнародованной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
дети
пострадавшие
БПЛА
Четверо детей получили ранения при ударе дронов ВСУ под Белгородом
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

