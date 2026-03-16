Почти 60 дронов ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа

Средства ПВО сбили 59 украинских дронов над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников, включая 12 дронов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, это произошло в период с 16:00 мск до 20:00 мск.

Наибольшее количество беспилотников — 34 — уничтожено над Брянской областью. Над Московским регионом сбиты 13 аппаратов, из них 12 летели непосредственно на Москву. Еще четыре дрона нейтрализованы над Калужской областью, четыре — над Смоленской, два — над Тверской, по одному — над Белгородской областью и Республикой Адыгея.

Между тем журналисты сообщили, что украинские вооруженные силы применяют для налетов на Москву беспилотные аппараты модели FP-1, дальность действия которых достигает 1200 километров. По данным источников, запуски этих дронов осуществляются с территории трех украинских областей — Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.