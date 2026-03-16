Почти 60 дронов ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников, включая 12 дронов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, это произошло в период с 16:00 мск до 20:00 мск.
Наибольшее количество беспилотников — 34 — уничтожено над Брянской областью. Над Московским регионом сбиты 13 аппаратов, из них 12 летели непосредственно на Москву. Еще четыре дрона нейтрализованы над Калужской областью, четыре — над Смоленской, два — над Тверской, по одному — над Белгородской областью и Республикой Адыгея.
Между тем журналисты сообщили, что украинские вооруженные силы применяют для налетов на Москву беспилотные аппараты модели FP-1, дальность действия которых достигает 1200 километров. По данным источников, запуски этих дронов осуществляются с территории трех украинских областей — Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.