16 марта 2026 в 21:30

Почти 60 дронов ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа

Военнослужащий ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников, включая 12 дронов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, это произошло в период с 16:00 мск до 20:00 мск.

16 марта с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа,говорится в сообщении.

Наибольшее количество беспилотников — 34 — уничтожено над Брянской областью. Над Московским регионом сбиты 13 аппаратов, из них 12 летели непосредственно на Москву. Еще четыре дрона нейтрализованы над Калужской областью, четыре — над Смоленской, два — над Тверской, по одному — над Белгородской областью и Республикой Адыгея.

Между тем журналисты сообщили, что украинские вооруженные силы применяют для налетов на Москву беспилотные аппараты модели FP-1, дальность действия которых достигает 1200 километров. По данным источников, запуски этих дронов осуществляются с территории трех украинских областей — Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

