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07 июня 2026 в 10:06

В Херсонской области БПЛА повредил мост

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
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В результате ночной атаки БПЛА ВСУ был поврежден мост в районе населенного пункта Чонгар, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По соображениям безопасности временно перекрыто движение через АПП «Джанкой».

В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н.п. Чонгар В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто. Проезд автотранспорта осуществляется через АПП «Армянск» и АПП «Перекоп», — написал он.

Он добавил, что профильные службы работают на месте ЧП. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно, написал он.

Ранее Сальдо заявил, что район Новой Каховки, включая остатки разрушенных конструкций Каховской ГЭС, остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения. По его словам, самой станции уже не существовало и киевским военнослужащим нечего там разрушать.

До этого Сальдо сообщал о гибели водителя «КамАЗа» после сброса мин с гексакоптера «Баба-яга». Властями было принято решение о временном ограничении движения на участке трассы в направлении пункта пропуска «Джанкой».

Владимир Сальдо
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Херсонская область
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