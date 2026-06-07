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07 июня 2026 в 10:37

В США сделали предсказание о судьбе Зеленского

Риттер заявил, что Зеленский недолго проживет после конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский недолго проживет после завершения украинского конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он добавил, что слишком много людей хотят наказать Зеленского за то, что он совершил.

Я думаю, Зеленский предал всех. Он предал свой народ. Он предал весь мир. Он предал Россию — он обещал мир. И я не думаю, что Зеленский долго проживет после завершения конфликта, — сказал Риттер на полях ПМЭФ.

Ранее Риттер заявил, что европейские страны задумаются о прекращении конфликта на Украине только тогда, когда сами понесут ощутимые потери. По его словам, Европа является одной из активных сторон, стоящих за этим конфликтом.

До этого Риттер заявил, что после теракта в Старобельске над Зеленским и его соратниками нависла опасность. По его словам, каждый член украинского правительства считается соучастником преступлений против человечности и будет привлечен к ответственности.

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