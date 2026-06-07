Наступление ВС РФ на Запорожье 7 июня: последние новости, Малая Токмачка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 7 июня 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в воскресенье, 7 июня: обстановка на фронте сегодня

«Запорожское направление. Бои в воздухе ведут операторы дронов 4-й военной базы. Бойцы успешно жгут ударные и разведывательные БПЛА противника. Сейчас интенсивность атак противника снизилась, однако парни на передовой считают, что враг копит дроны для проведения контрнаступательной операции в июне-июле этого года. По крайней мере, концентрация резервов ВСУ, скопления бронетехники и готовность тратить тысячи дронов и беспилотников в сутки говорят об этом. Но наши парни тоже припасли украинским боевикам „зажигательные“ сюрпризы», — пишут «Два майора».

«Фронтовая птичка» рассказала об основных событиях, которые разворачиваются у Малой Токмачки на Запорожском направлении.

«Малая Токмачка. Запорожское направление. Сразу напомню, что населенный пункт находится у Орехова — города, который киевский режим превратил в укрепрайон. По сообщениям с места, ВС РФ ведут наступление внутри села и освободили территорию и здание бывшей исправительной колонии № 88. Прямо сейчас наши подразделения ВДВ выбивают противника с занятых промышленных складов и ведут охоту за огневыми точками противника. Работаем АГС-17 и минометами. Снайперы проводят разведку местности. День и ночь работают наши разведывательные и ударные „птички“. Противник огрызается, подпитывает свою группировку новым „мясом“, но это им не поможет», — добавил автор канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный блогер Олег Царев отметил, что на западном фланге Запорожского направления российские удары приходятся по АЗС в Запорожье, а также по трассе на Степногорск.

«Противник использует более длинный маршрут снабжения через Камышеваху, чтобы избежать наших ударов. Авиация ФАБ уничтожила ПВД ВСУ, склады с ГСМ в Таврийском, через которое идет снабжение вражеского гарнизона в Орехове. Установив контроль над Гуляйпольским, наши приступили к взлому узла обороны ВСУ Таврийское — Омельник — Орехов, а также продвигаются юго-западнее Воздвижевки вдоль реки Соленой и западнее Верхней Терсы в направлении Копаней», — добавил он.

Губернатор Евгений Балицкий обратил внимание, что в связи с поступающими вопросами относительно информации об ограничении пассажирских перевозок на трассе Р-280 «Новороссия», опубликованной администрацией Луганской Народной Республики, данные ограничения не распространяются на территорию Запорожской области и не касаются передвижения граждан в ее пределах.

«Для личного транспорта ограничений нет. Жители Запорожской области могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до Луганской Народной Республики и в любых других направлениях. Введенные ЛНР меры касаются исключительно организованных коммерческих перевозок на указанных участках автомобильных дорог ЛНР. Рейсовые автобусы работают в штатном режиме. На территории Запорожской области движение рейсовых автобусов по трассе Р-280 „Новороссия“ (участок от границы с Республикой Крым до границы с Ростовской областью) не отменялось и не ограничивалось. Автобусы следуют по своим маршрутам согласно расписанию. Ситуация на дорогах нашего региона стабильная и контролируемая. Транспортное сообщение обеспечивается в полном объеме для всех категорий граждан», — добавил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ.

«Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Самойловка, Зеленое, Неженка, Червоный Яр и Омельник Запорожской области. Противник потерял до 385 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Преображенка Запорожской области», — добавили в МО РФ.

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