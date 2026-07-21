Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 способен эффективно противостоять гиперзвуковым целям, что делает его уникальным средством в борьбе с потенциальными угрозами со стороны европейских стран, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, на сегодняшний день Россия является единственным государством, обладающим подобными системами противовоздушной обороны.

Мы сбиваем крылатые ракеты Storm Shadow, SCALP и ракету «Фламинго», которая создана на основе британской FP-5. У нас есть чем бороться с таким оружием. Важно, чтобы комплексов хватало. Мы единственная страна, у которой есть зенитный ракетный комплекс С-500. Он может работать по гиперзвуковым целям. Больше ни у кого их нет. К тому моменту, когда у европейцев появятся новые ракеты [с радиусом действия 2 тыс. км], может быть, у РФ уже будет не С-500, а какой-нибудь С-600 или С-700. К 2034 году мы уйдем достаточно далеко вперед в вопросах противовоздушной и противоракетной обороны, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Германия планируют к 2034 году создать крылатую ракету с радиусом действия 2 тыс. км. 10 европейских стран уже присоединились к программе разработки новой дальнобойной системы Deep Precision Strike, которую возглавляют Лондон и Берлин.