ЦИК начала поиски иноагентов и экстремистов среди кандидатов в Госдуму ЦИК пока не нашла иноагентов и экстремистов среди кандидатов в депутаты Госдумы

Центральная избирательная комиссия России в ходе проверки кандидатов в депутаты Госдумы не обнаружила среди них иноагентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций, сообщил член ЦИК России Игорь Борисов на заседании в Совете Федерации. Он заверил, что проверка кандидатов будет продолжена.

Речь идет о проверке наличия статуса иностранного агента и на причастность их к действиям экстремистской или террористической организации. Мы проверили всех поступивших кандидатов. Партиями, которым мы заверили списки, таких нарушений не допущено, — сказал Борисов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила, что подготовка и проведение выборов в единый день голосования 20 сентября пройдут в беспрецедентно сложных условиях. Она заявила, что Киев и его покровители перешли к атакам на гражданское население.

До этого Памфилова сообщила, что федеральный бюллетень на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года будет содержать не больше 11 политических партий. Глава ЦИК добавила, что они могут проводить партийные съезды для выдвижения кандидатов не позднее 11 июля 2026 года.