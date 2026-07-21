Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 18:41

ЦИК начала поиски иноагентов и экстремистов среди кандидатов в Госдуму

ЦИК пока не нашла иноагентов и экстремистов среди кандидатов в депутаты Госдумы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Центральная избирательная комиссия России в ходе проверки кандидатов в депутаты Госдумы не обнаружила среди них иноагентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций, сообщил член ЦИК России Игорь Борисов на заседании в Совете Федерации. Он заверил, что проверка кандидатов будет продолжена.

Речь идет о проверке наличия статуса иностранного агента и на причастность их к действиям экстремистской или террористической организации. Мы проверили всех поступивших кандидатов. Партиями, которым мы заверили списки, таких нарушений не допущено, — сказал Борисов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила, что подготовка и проведение выборов в единый день голосования 20 сентября пройдут в беспрецедентно сложных условиях. Она заявила, что Киев и его покровители перешли к атакам на гражданское население.

До этого Памфилова сообщила, что федеральный бюллетень на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года будет содержать не больше 11 политических партий. Глава ЦИК добавила, что они могут проводить партийные съезды для выдвижения кандидатов не позднее 11 июля 2026 года.

Россия
Госдума
ЦИК
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Резкое похолодание в Москве, смертельные ракеты в Белгороде: что дальше
Минобороны сообщило о поражении «Геранями» двух судов у порта Одесса
Горе-полицейские в Германии «обчистили» квартиру и случайно попались
Молодой турист в зарубежном аэропорту схватил чужие часы и попал за решетку
В Ростовской области потушили лесной пожар после налета дронов
Пожилого мужчину избили в Петербурге за замечание
Зеленский задумался о провокации в Черниговской области
В Венесуэле назвали число жертв хантавируса
Россия стала третьей стороной в «юридической войне» Белоруссии и Литвы
Газманов раскрыл, чем займется в день своего юбилея
«Сердце страны»: юрист высказался о выгуле скота на Красной площади
Израиль назвал цель создания пилотных зон в Ливане
Премьер Таиланда исполнил тайваньскую серенаду коллеге из Китая
«Навсегда положить конец»: президент Ливана сделал шаг к миру с Израилем
Суд рассмотрит дело командира ВСУ об ударах по Ростовской области
Трамп рассказал об успехах США в Иране
Раскрыты новые подробности о масштабном пожаре в промзоне на Ставрополье
МосБиржа провела еще один аукцион по акциям «Соллерс»
В реке российского региона утонул 68-летний мужчина
Жена блогера-бодибилдера Иванова назвала причину его смерти
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.