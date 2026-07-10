Памфилова раскрыла, сколько партий будет на выборах В федеральном бюллетене на выборах в Госдуму окажется не более 11 партий

В общефедеральном избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Государственную думу будет представлено не более 11 политических партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Они могут проводить партийные съезды для выдвижения кандидатов не позднее 11 июля 2026 года, передает ТАСС.

К нам больше не поступило ни одной заявки, то будем считать, вот те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, то есть в бюллетене уж точно не будет больше 11 партий. <...> Надеюсь, все, кто заявился, успешно пройдут все этапы, — сказала глава ЦИК.

Ранее Памфилова рассказала, что госорган отправил приглашения для международного наблюдения на предстоящих выборах в сентябре в 103 страны, 43 адресата согласились стать наблюдателями на выборах. Приглашения также направили в 12 международных организаций.

До этого глава ЦИК подтвердила, что дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2026 года состоится более чем в 30 российских регионах. По ее словам, это будет рекордный показатель.