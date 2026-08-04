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04 августа 2026 в 15:48

ИБ-эксперт раскрыл, как исправить проблему с открытием сайтов банков

ИБ-эксперт Батранков: открывать сайты банков лучше с российских браузеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во избежание проблемы с открытием сайтов банков лучше использовать российские браузеры, посоветовал в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. По его словам, сложности с доступом к подобным платформам через зарубежные браузеры связаны с сертификатами безопасности.

[Зарубежный] браузер по умолчанию имеет встроенный список доверенных центров сертификации, и они все иностранные. Поэтому, когда мы получаем сертификаты от Минцифры, он говорит: я не знаю такого сертификата, не знаю, кто такой Минцифры, и не буду тебя пускать, — пояснил Батранков.

Он отметил, что есть и другой способ решить проблему — можно самостоятельно встроить сертификат Минцифры в операционную систему или браузер. Эксперт добавил, что проблема с доступом к сайтам банков возникает и у иностранных пользователей российских браузеров.

Ранее Минцифры предупредило, что российские сайты могут некорректно открываться в зарубежных браузерах Chrome, Edge и Safari, поэтому необходимо скачать сертификат безопасности. Некоторые российские ресурсы уже сообщили о возможных сбоях из-за отзыва сертификатов иностранными удостоверяющими центрами.

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