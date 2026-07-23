Минцифры выступило с рекомендациями по «воскрешению» доступов к сайтам

Минцифры выступило с рекомендациями по «воскрешению» доступов к сайтам Минцифры призвало россиян скачать сертификат безопасности для доступа к сайтам

Минцифры предупредило, что российские сайты могут некорректно открываться в зарубежных браузерах Chrome, Edge и Safari, поэтому необходимо скачать сертификат безопасности. Некоторые российские ресурсы уже сообщили о возможных сбоях из-за отзыва сертификатов иностранными удостоверяющими центрами.

При отзыве зарубежных SSL-сертификатов российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах (Google Chrome, Safari, Edge и др.), а соединение с сервисами может отображаться как небезопасное. Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры, — сказано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, сертификаты безопасности позволяют браузеру убедиться в подлинности сайта. Для этого браузер проверяет сам сертификат и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выдал. Если проверка завершается неудачно, сайт может оказаться недоступным или браузер покажет предупреждение о небезопасном соединении.

Ранее стало известно о планах по ускорению мобильного интернета с помощью искусственного интеллекта. Проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи. Согласно документу, ИИ должен повысить скорость мобильного интернета за счет внедрения систем динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки.