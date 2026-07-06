В России нашли способ ускорить мобильный интернет Минцифры планирует ускорить мобильный интернет в России с помощью ИИ

Мобильный интернет в России планируется ускорить с помощью искусственного интеллекта — проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, пишут «Известия» со ссылкой на материалы ведомства. Согласно документу, нейросети должны повысить скорость мобильного интернета за счет внедрения систем динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть.

Уточняется, что российские операторы связи уже реализовали пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями. Результаты оказались весомыми: пропускная способность сетей выросла на 20–30%, а задержки сократились на 50%.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что рассматривается возможность применения искусственного интеллекта для динамического управления радиочастотным спектром, автоматической оптимизации параметров базовых станций и предиктивного планирования сетевой нагрузки. Прежде всего это направлено на развитие перспективных сетей стандартов 5G и 6G.

Ранее сообщалось, что созданная нейросетями литература, известная как «нейрослоп», стремительно заполонила российский книжный рынок и начала превосходить по популярности авторское писательство. ИИ-книги создаются с помощью промптов по уже существующим произведениям и выпускаются на платформы с минимальной редактурой.