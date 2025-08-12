Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 23:55

Известная американская компания позарилась на браузер Chrome

Компания Perplexity хочет выкупить у Google браузер Chrome за $34,5 млрд

Американская транснациональная корпорация Google Американская транснациональная корпорация Google Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская компания Perplexity, специализирующаяся на искусственном интеллекте, сделала неожиданное предложение о покупке браузера Chrome у корпорации Alphabet (Google). Сумма сделки оценивается в $34,5 млрд (2 трлн рублей), пишет The Wall Street Journal.

Рыночная оценка самого стартапа Perplexity составляет около $18 млрд (1,4 трлн рублей), тогда как Chrome оценивается в $20–50 млрд (1,5–3,9 трлн рублей). Данное предложение пока не согласовано с Alphabet — холдинговой компанией, управляющей Google Inc и ее дочерними структурами, а также рядом стартапов.

Ряд инвесторов, включая некоторые крупные венчурные фонды, поддержали финансирование оферты, — сообщили представители компании.

Эксперты сомневаются в успехе сделки, учитывая разницу в оценках компаний. Однако ситуация может измениться на фоне антимонопольного расследования против Alphabet: власти США могут потребовать выделения части активов, включая Chrome. Пока корпорация не прокомментировала предложение Perplexity.

Ранее сообщалось, что крупнейшие технологические корпорации США продолжают масштабные инвестиции в искусственный интеллект, несмотря на замедление темпов экономического роста страны. Так, Google, Amazon и Microsoft в текущем году планируют направить свыше $350 млрд (27 трнл рублей) на развитие инфраструктуры для ИИ, включая строительство и оснащение дата-центров.

