Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 18:34

США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ

WP: американские предприниматели инвестируют в ИИ, несмотря на риски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие технологические корпорации США продолжают масштабные инвестиции в искусственный интеллект, несмотря на замедление темпов экономического роста страны, сообщает Washington Post. По данным издания, Google, Amazon и Microsoft в текущем году планируют направить свыше $350 млрд на развитие инфраструктуры для ИИ, включая строительство и оснащение дата-центров.

Экономисты отмечают, что этот беспрецедентный финансовый влив может частично компенсировать общее охлаждение экономики. Однако аналитики предупреждают о растущих рисках — стремительное развитие сектора ИИ усиливает зависимость национальной экономики от нескольких технологических гигантов, что создает потенциальную уязвимость в случае возможного спада в этой отрасли.

Такая концентрация инвестиций в узкоспециализированный сектор, по мнению экспертов, требует тщательного мониторинга со стороны регуляторов, чтобы предотвратить потенциальные системные риски для экономики в будущем.

Ранее сообщалось, что крупнейшие IT-компании США вложили $155 млрд в искусственный интеллект только за 2025 год. Эта цифра больше, чем американское правительство потратило на образование, профподготовку, занятость и соцуслуги, вместе взятые.

искусственный интеллект
США
экономика
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.