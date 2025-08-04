США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ WP: американские предприниматели инвестируют в ИИ, несмотря на риски

Крупнейшие технологические корпорации США продолжают масштабные инвестиции в искусственный интеллект, несмотря на замедление темпов экономического роста страны, сообщает Washington Post. По данным издания, Google, Amazon и Microsoft в текущем году планируют направить свыше $350 млрд на развитие инфраструктуры для ИИ, включая строительство и оснащение дата-центров.

Экономисты отмечают, что этот беспрецедентный финансовый влив может частично компенсировать общее охлаждение экономики. Однако аналитики предупреждают о растущих рисках — стремительное развитие сектора ИИ усиливает зависимость национальной экономики от нескольких технологических гигантов, что создает потенциальную уязвимость в случае возможного спада в этой отрасли.

Такая концентрация инвестиций в узкоспециализированный сектор, по мнению экспертов, требует тщательного мониторинга со стороны регуляторов, чтобы предотвратить потенциальные системные риски для экономики в будущем.

Ранее сообщалось, что крупнейшие IT-компании США вложили $155 млрд в искусственный интеллект только за 2025 год. Эта цифра больше, чем американское правительство потратило на образование, профподготовку, занятость и соцуслуги, вместе взятые.