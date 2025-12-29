Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 05:43

Фрагмент ракеты «Союз-2.1б» упал на российский регион

Роскосмос заявил о падении фрагмента ракеты «Союз-2.1б» на территорию Якутии

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Луна-25» Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Луна-25» Фото: Роскосмос
Читайте нас в Дзен

В Вилюйском районе Республики Саха (Якутия) зафиксировано падение фрагмента ракеты-носителя. Как сообщает Служба спасения региона в своем Telegram-канале, речь идет об отделяющейся части ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома Восточный.

Падение произошло в запланированном районе. На месте инцидента уже работают специалисты, ученые из Москвы, Хабаровска и Якутска.

Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками Роскосмоса зафиксировала падение фрагмента с Югюлетского наслега в Вилюйском улусе в 22:31 по якутскому времени, — указывается в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный в воскресенье. Она вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат», который осуществил доставку кластера из 52 космических аппаратов.

Ранее Роскосмос сообщил, что Россия планирует построить собственную электростанцию на Луне к 2036 году. Уже заключен соответствующий контракт с предприятием НПО Лавочкина. Лунная электростанция будет предназначена для энергоснабжения луноходов и обсерватории в рамках российской лунной программы.

Якутия
фрагменты
ракеты
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп не смог выговорить фамилии двух европейских лидеров
Терапевт поставил точку в споре о допустимой просрочке лекарств
Составлен список лучших направлений для зимнего отдыха за границей
Зимния идиллия: +10 в Сочи, −10 в Москве: какая будет погода в январе
«Ползает на животе»: на Западе обратили внимание на унижение Европы
Макрон объявил о проведении саммита для помощи Украине
После смертельного пожара на Камчатке возбудили уголовное дело
Кинокритик назвал самые стоящие фильмы 2025 года
Студенты юрфаков будут учиться по «делу Долиной»
Сомнолог назвала продукты, улучшающие сон
Гидрометцентр дал итоговый прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве
Стало известно о преступных ударах ВСУ по Красноармейску
ВСУ под Димитровом пропустили как «своих» разведку ВС России
Фрагмент ракеты «Союз-2.1б» упал на российский регион
Зеленский не сумел скрыть волнения после переговоров с Трампом
SHOT: серия взрывов раздалась в одном из российских городов
«Поднять руку на женщину?»: политик в Дагестане лишился поста из-за дебоша
Россиянам рассказали, как выбрать самую вкусную свинину
Появился новый способ мошенничества с переподключением интернета
Сонник: убить паука — к деньгам или измене?
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.