Фрагмент ракеты «Союз-2.1б» упал на российский регион Роскосмос заявил о падении фрагмента ракеты «Союз-2.1б» на территорию Якутии

В Вилюйском районе Республики Саха (Якутия) зафиксировано падение фрагмента ракеты-носителя. Как сообщает Служба спасения региона в своем Telegram-канале, речь идет об отделяющейся части ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома Восточный.

Падение произошло в запланированном районе. На месте инцидента уже работают специалисты, ученые из Москвы, Хабаровска и Якутска.

Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками Роскосмоса зафиксировала падение фрагмента с Югюлетского наслега в Вилюйском улусе в 22:31 по якутскому времени, — указывается в сообщении.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный в воскресенье. Она вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат», который осуществил доставку кластера из 52 космических аппаратов.

Ранее Роскосмос сообщил, что Россия планирует построить собственную электростанцию на Луне к 2036 году. Уже заключен соответствующий контракт с предприятием НПО Лавочкина. Лунная электростанция будет предназначена для энергоснабжения луноходов и обсерватории в рамках российской лунной программы.