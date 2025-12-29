Россия вывела на орбиту спутники зарубежных партнеров Роскосмос: ракеты успешно вывели на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора

Запущенные с космодрома Восточный аппараты «Аист-2Т» доставлены на заданную орбиту, сообщила пресс-служба Роскосмоса. От разгонного блока «Фрегат» отделились 50 спутников научного и технологического назначения, включая принадлежащие Ирану, Белоруссии и Эквадору. Специалисты уже получают телеметрию, контролируя траекторию их движения.

Аппараты взяты на управление — со спутниками установлена связь, проводится тестирование всех систем, — говорится в публикации.

Попутная полезная нагрузка также включала российские университетские и коммерческие спутники, такие как «Лобачевский» и «Скорпион». Этот запуск стал одним из самых массовых в истории российской космонавтики, отметили в госкорпорации.

Ранее Роскосмос сообщил, что Россия планирует построить собственную электростанцию на Луне к 2036 году. Уже заключен соответствующий контракт с предприятием НПО Лавочкина. Лунная электростанция будет предназначена для энергоснабжения луноходов и обсерватории в рамках российской лунной программы. Также она будет обеспечивать электричеством Международную научную лунную станцию, включая ее иностранных участников.