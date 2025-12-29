Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 01:07

Россия вывела на орбиту спутники зарубежных партнеров

Роскосмос: ракеты успешно вывели на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора

Взлет аппарата «Аист-2Т» Взлет аппарата «Аист-2Т» Фото: Роскосмос
Читайте нас в Дзен

Запущенные с космодрома Восточный аппараты «Аист-2Т» доставлены на заданную орбиту, сообщила пресс-служба Роскосмоса. От разгонного блока «Фрегат» отделились 50 спутников научного и технологического назначения, включая принадлежащие Ирану, Белоруссии и Эквадору. Специалисты уже получают телеметрию, контролируя траекторию их движения.

Аппараты взяты на управление — со спутниками установлена связь, проводится тестирование всех систем,говорится в публикации.

Попутная полезная нагрузка также включала российские университетские и коммерческие спутники, такие как «Лобачевский» и «Скорпион». Этот запуск стал одним из самых массовых в истории российской космонавтики, отметили в госкорпорации.

Ранее Роскосмос сообщил, что Россия планирует построить собственную электростанцию на Луне к 2036 году. Уже заключен соответствующий контракт с предприятием НПО Лавочкина. Лунная электростанция будет предназначена для энергоснабжения луноходов и обсерватории в рамках российской лунной программы. Также она будет обеспечивать электричеством Международную научную лунную станцию, включая ее иностранных участников.

Орбита
Россия
Белоруссия
Эквадор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский БПЛА обстрелял зоопарк в Запорожской области
Лосось или форель. Кому можно и нельзя: инструкция к красной рыбе от врача
Трамп сообщил о самом остром и нерешенном вопросе на переговорах
«На 90%»: Зеленский утверждает о согласовании мирного плана с Трампом
Трамп озвучил новый «дедлайн» по решению конфликта на Украине
Трамп анонсировал новый раунд переговоров
Трамп публично встал на сторону России по вопросу ЗАЭС
Трамп начал говорить о большом прогрессе по Украине
Трамп не смог дать конкретики в вопросе суверенитета Донбасса
«Замечательная встреча»: Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
Россия вывела на орбиту спутники зарубежных партнеров
В России стартовала самая короткая неделя в году
Трамп и Зеленский вышли из переговорного зала
Фаза Луны сегодня, 29 декабря: брать ли быка за рога, что ждет влюбленных?
Лучшая теннисистка мира проиграла австралийцу в «Битве полов»
Зеленский отреагировал на предложение Трампа о «взятке»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 декабря 2025 года
Москвичей в ближайшие пять лет ждут новые станции метро
Гражданская инфраструктура пострадала при атаке БПЛА на Кубань
Освещающие переговоры Трампа и Зеленского журналисты приступили к обеду
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.