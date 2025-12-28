Роскосмос показал запуск двух «Аистов» на орбиту Роскосмос заявил о запуске ракеты «Союз-2.1б» с 50 спутниками

С космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с группой спутников, заявили в Роскосмосе. Пуск состоялся в 16:18 мск. Ракета вывела на орбиту два аппарата дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т», а также 50 других российских и иностранных спутников.

Примерно через 10 минут после старта произошло отделение разгонного блока «Фрегат». Позже Роскосмос сообщил, что спутники «Аист-2Т» успешно доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока. В это же время «Фрегат» продолжил выведение оставшихся 50 малых космических аппаратов на их целевые орбиты.

Ранее Роскосмос сообщил, что Россия планирует построить собственную электростанцию на Луне к 2036 году. Уже заключен соответствующий контракт с предприятием НПО Лавочкина. Лунная электростанция будет предназначена для энергоснабжения луноходов и обсерватории в рамках российской лунной программы. Также она будет обеспечивать электричеством Международную научную лунную станцию, включая ее иностранных участников.

До этого директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал о перспективах Российской орбитальной станции (РОС). По его словам, ее строительство на той же орбите, что и МКС, позволит использовать уже находящееся в космосе научное оборудование.