Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 17:50

Роскосмос показал запуск двух «Аистов» на орбиту

Роскосмос заявил о запуске ракеты «Союз-2.1б» с 50 спутниками

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т» с космодрома Восточный Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т» с космодрома Восточный Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

С космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с группой спутников, заявили в Роскосмосе. Пуск состоялся в 16:18 мск. Ракета вывела на орбиту два аппарата дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т», а также 50 других российских и иностранных спутников.

Примерно через 10 минут после старта произошло отделение разгонного блока «Фрегат». Позже Роскосмос сообщил, что спутники «Аист-2Т» успешно доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока. В это же время «Фрегат» продолжил выведение оставшихся 50 малых космических аппаратов на их целевые орбиты.

Ранее Роскосмос сообщил, что Россия планирует построить собственную электростанцию на Луне к 2036 году. Уже заключен соответствующий контракт с предприятием НПО Лавочкина. Лунная электростанция будет предназначена для энергоснабжения луноходов и обсерватории в рамках российской лунной программы. Также она будет обеспечивать электричеством Международную научную лунную станцию, включая ее иностранных участников.

До этого директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал о перспективах Российской орбитальной станции (РОС). По его словам, ее строительство на той же орбите, что и МКС, позволит использовать уже находящееся в космосе научное оборудование.

Роскосмос
Орбита
космос
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Бардо не снималась в советском кино
Авербух раскрыл причину отсутствия в своем шоу Валиевой
Россиянка «заработала» почти 300 тыс. рублей на несуществующем ребенке
«Моя старшая сестра»: Мирей Матье тепло простилась с Брижит Бардо
Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили
Известная певица дала концерт в зоне СВО перед Новым годом
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Новейшее противокорабельное «супероружие» прошло испытания
Стало известно, как упал спрос на алкоголь перед Новым годом
Екатеринбург потрясла находка в машине такси
Посетительница караоке-бара лишила глаза незнакомую девушку
В Подмосковье отец похитил дочь, чтобы найти ей «нормального мужика»
На Украине посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света
Бастрыкин взялся за разбитую дорогу в российском регионе после жалоб людей
Стало известно, как чувствует себя Лукашенко после падения на льду
«Целовал, обнимал»: блогер объяснил, откуда у изъятого львенка переломы
Озвучены последствия атаки ВСУ на снегоуборочную технику в Брянской области
Куда поехать пенсионерам недорого и интересно: лучшие направления и время
«Уже проигрывают»: тренер раскритиковал результаты россиян на «Тур де Ски»
Трамп раскрыл, почему США подменяют ООН
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.