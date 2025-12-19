Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 01:01

Оборудование МКС может получить вторую жизнь

РАН: новая орбитальная станция сможет использовать оборудование МКС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Строительство Российской орбитальной станции (РОС) на той же орбите, что и МКС, откроет возможность использовать уже находящееся в космосе научное оборудование, сообщил РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов. Новый подход позволяет использовать ранее недоступные возможности и технологические преимущества.

Здесь появляются новые опции <…> для последующего его использования на Российской орбитальной станции. Раньше такая возможность просто не рассматривалась,сказал Орлов.

В частности, ученые настаивают на создании центрифуги короткого радиуса для искусственной гравитации, продолжил ученый. Помимо этого, обсуждается модуль для медико-биологических исследований. Важной особенностью станции могут стать свободнолетающие модули для автономных экспериментов. Изменение орбиты на высокоширотную позволит изучать особый радиационный фон, что критически важно для подготовки дальних космических полетов, подчеркнул Орлов.

Ранее стало известно, что специалисты космодрома Байконур осмотрели место запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» и обнаружили повреждение части элементов стартового стола. Была проведена оценка состояния комплекса.

Роскосмос
МКС
космос
орбитальные станции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата максимального сближение кометы 3I/ATLAS с Землей
В РФ расширят эксперимент по сдаче ОГЭ девятиклассниками
Фаза Луны сегодня, 19 декабря: отменяем важные дела и ждем лучших времен
РФ запускает армию убийц дронов: небо над Украиной может закрыться навсегда
Легкий Новый год: секретные рецепты от диетолога для праздничного стола
МВД раскрыло, как распознать атаки цифровых мошенников
Франция бросила армию на борьбу с эпидемией скота
Гороскоп 19 декабря: общаемся с семьей, меняем планы, откладываем решения
Российский боец спас товарища под огнем противника
Умер легендарный норвежский тренер, приезжавший на ЧМ в Россию в 2018 году
Запад реформирует ВСУ после заключения мирного соглашения
РИАН: сильный взрыв прозвучал в небе над Донецком вечером 18 декабря
Оборудование МКС может получить вторую жизнь
Развел людей на 40 млн и сбежал на Украину: в Хабаровске накрыли ОПГ врачей
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
В Европе уличили «Укрэнерго» в коррупционных схемах
Младенец пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгород
Трамп попросил Украину поспешить с урегулированием
Легендарных спортсменов на Украине лишили президентских выплат
«Расправься с ней и выкинь»: мать заказала убить дочь, почему ее оправдали
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.