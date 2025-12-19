Оборудование МКС может получить вторую жизнь

Строительство Российской орбитальной станции (РОС) на той же орбите, что и МКС, откроет возможность использовать уже находящееся в космосе научное оборудование, сообщил РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов. Новый подход позволяет использовать ранее недоступные возможности и технологические преимущества.

Здесь появляются новые опции <…> для последующего его использования на Российской орбитальной станции. Раньше такая возможность просто не рассматривалась, — сказал Орлов.

В частности, ученые настаивают на создании центрифуги короткого радиуса для искусственной гравитации, продолжил ученый. Помимо этого, обсуждается модуль для медико-биологических исследований. Важной особенностью станции могут стать свободнолетающие модули для автономных экспериментов. Изменение орбиты на высокоширотную позволит изучать особый радиационный фон, что критически важно для подготовки дальних космических полетов, подчеркнул Орлов.

