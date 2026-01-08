Пашинян: Ереван и Баку начали обмен списками товаров для возможной торговли

Ереван и Баку обмениваются и изучают списки товаров для потенциальной торговли, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках брифинга после заседания правительства. По его словам, которые передает ТАСС, через некоторое время станет ясно, что рынок открыт для всех.

Армения и Азербайджан обмениваются списками товаров, в закупке и продаже которых заинтересованы. <...> Я знаю, что был обмен предварительными списками, пока идет процесс исследования, — подчеркнул Пашинян.

Отдельно он прокомментировал вопрос о закупках азербайджанских нефтепродуктов, отметив, что предварительно был проведен анализ рынка и выбраны контрагенты.

Первая партия нефтепродуктов из Азербайджана в Армению была отправлена 18 декабря 2025 года. Она включала в себя 1220 тонн бензина, произведенного компанией SOCAR. Поставку осуществили согласно договоренности, достигнутой на встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна 28 ноября 2025 года в азербайджанском городе Габала.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил расширение торговых связей с Арменией после начала поставок нефтепродуктов. Министр отметил, что в Армении реакция на экспорт из Азербайджана была неоднозначная, и подчеркнул, что торговые отношения между Баку и Ереваном «фактически выстраиваются с нуля».