Россия существенно нарастила товарооборот с одной страной Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 12%

Объем товарооборота между Китаем и Россией в январе — феврале 2026 года вырос на 12% по сравнению с таким же периодом 2025 года, сообщается в отчете Главного таможенного управления КНР (General Administration of Customs, GACC). Он составил $39,04 млрд.

Отмечается, что объем импорта из России тоже вырос — он стал больше на 4,1% и составил $20,75 млрд. В феврале объем двусторонней торговли составлял $19,19 млрд.

Ранее Bloomberg и Reuters сообщали, что Россия отправила в Китай партию сжиженного природного газа с терминала, который находится под американскими санкциями. Агентства фиксировали первую такую поставку после включения объекта в санкционный список OFAC в январе 2025 года.

Кроме того, китайский портал Baijiahao сообщал, что китайский импорт российского золота за год вырос в девять раз, достигнув 25,3 тонны, что стало рекордным показателем и фактически обесценило западные санкции. По мнению авторов, этот стратегический шаг Москвы и Пекина запустил «революцию» в мировой финансовой системе.